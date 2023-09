Giovanni Allevi, come sta? Il Maestro sui social: «Un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall'inferno».

Come sta Giovanni Allevi? La risposta arriva direttamente dal Maestro che ha pubblicato un nuovo post su i suoi canali social: una sorta di posta del cuore, un fil rouge diretto con i propri fan per rassicurare i suoi sostenitori. In foto Allevi è con una mascherina e un cappello, jeans comodi e una maglia nera. Si trova in ospedale, su una scaletta per fare esercizio: forse una scelta non casuale, una sorta di metafora del «step by step» che rimanda ai passi che sta lui stesso sta compiendo per sconfiggere la terribile malattia che lo affligge da mesi: mieloma multiplo.

Adesso sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi, ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall'inferno.

La mia condizione mi conferma che esiste un mondo, fatto di umanità, gentilezza, autenticità e coraggio.

Giovanni #GiovanniAllevi#ForzaGiovanni pic.twitter.com/hmSLKk1yIn — Giovanni Allevi (@giovanniallevi) September 4, 2023