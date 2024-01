Giovanna Pedretti, la verità sulla recensione ai carabinieri: modificata con «il programmino», lo screenshot mesi fa

La tragica morte di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano trovata senza vita nel fiume Lambro, continua a sollevare domande e dubbi che hanno attirato l'attenzione dell'opinione pubblica. La Procura di Lodi sta conducendo un'indagine per istigazione al suicidio, mentre emergono ulteriori dettagli sulla vicenda della recensione diventata tristemente nota. La 59enne era stata convocata sabato pomeriggio dai carabinieri della stazione locale per riprovare a risalire all'autore del commento, poiché avrebbe potuto essere perseguito per odio razziale. In quell'occasione, Pedretti aveva confermato la veridicità della recensione e della sua risposta, fornendo, però, una nuova verità sui fatti.