Giambruno, ancora guai: scatta la segnalazione all'organo di disciplina dell'Ordine dei Giornalisti

Andrea Giambruno, ancora guai per l'ex compagno del premier Giorgia Meloni: è stato segnalato dal Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia al proprio Consiglio di disciplina territoriale in merito ai fuorionda del tg satirico Striscia la Notizia. Giambruno, 42 anni, è iscritto all'albo dei Giornalisti nel registro dei pubblicisti dal 2014.

Il Consiglio di disciplina dell'OdG

Il Consiglio dell'Ordine ha poteri di mera denuncia. Tutta la procedura è ora in capo al Consiglio di disciplina, composto da nove giornalisti fra professionisti e pubblicisti, che decide una eventuale sanzione, dall'avvertimento fino alla radiazione, in maniera del tutto autonoma.

Da quanto si è appreso la pratica, relativa all'ipotesi di violazione delle norme deontologiche da parte di Giambruno, come nella norma segue un ordine cronologico e si ritiene partirà in tempi relativamente brevi.

Andrea Giambruno è già stato oggetto di una segnalazione riguardo il caso in cui durante la trasmissione 'Diario del Giorno' disse: «Se vai a ballare hai tutto il diritto di ubriacarti, non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo, ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi».

Giambruno al centro commerciale Orio Center di Bergamo il giorno dopo la separazione da Giorgia Meloni

