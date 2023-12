Due coppie di gemellini di 3 e 4 anni muoiono nell'incendio della loro casa: la mamma accusata di aver provocato la terribile tragedia

Un dramma terribile quello che ha sconvolto una giovane famiglia, quando due coppie di gemellini (di 3 e 4 anni) sono morti nell'incendio della loro casa. E per quella tragedia la mamma è finita alla sbarra, accusata di aver provocato la morte dei piccoli.

Deveca Rose è stata, infatti, accusata di omicidio colposo e abbandono di minore giovedì 7 dicembre, in seguito all'incendio che aveva ucciso i suoi 4 figli, due coppie di gemellini, nella loro casa. Il dramma è accaduto nel dicembre del 2021.

Nell'inferno dell'incendio, i 60 pompieri arrivati tempestivamente avevano tirato fuori i gemellini e avevano provato a rianimarli, ma il loro intervento è risultato vano: i piccoli sono stati dichiarati morti in ospedale, come riportato dal Guardian.

Woman charged with manslaughter after death of her four sons in Sutton fire https://t.co/akX6xFRNMz