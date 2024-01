Gas, oggi finisce l’era del mercato tutelato: bollette più care a Roma che a Milano. Quali sono i contratti più convenienti

Scatta oggi la fine del mercato tutelato del gas metano. Il regime di maggior tutela rimarrà solo per gli utenti vulnerabili (over 75, disabili, soggetti in condizioni economicamente svantaggiate). Per tutti gli altri, più di 5 milioni, si prospettano aumenti in bolletta. Va ricordato che chi non ha finora effettuato la scelta per il mercato libero, rimarrà con il proprio operatore del mercato protetto, ma con la tariffa Placet, in parte ancora fissata dall'autorità pubblica dell'energia.