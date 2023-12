Furti in casa, «allarmi, orari e animali, ecco dove rubare»: il decalogo della ladra

«Allarmi, orari e animali, ecco dove rubare»: è una ladra, oggi fuori dal carcere, a condividere trucchi e consigli sui social su come proteggere la propria casa dai furti, sottolineando cosa avrebbe considerato in passato per scegliere i target e le case in cui rubare.

Jennifer Gomez è stata in prigione per furto dal 2011 al 2020. Sul suo account TikTok, seguito da quasi 100mila utenti, in un video recente ha descritto come valutava gli elementi per decidere se la casa da svaligiare fosse «un buon obiettivo o meno».