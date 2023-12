Fiorenza Rancilio stordita e uccisa nel suo attico. L'ereditiera aveva confessato: «Ho paura di mio figlio Guido»

Trovata morta in casa in centro a Milano con una ferita alla testa Fiorenza Rancilio, 73enne ereditiera della nota famiglia italosvizzera di immobiliaristi. Fermato il figlio 35enne Guido Pozzolini Gobbi: era in una stanza vicina in stato catatonico, dopo aver assunto psicofarmaci. Non legittima difesa ma omicidio volontario: la Corte d'assise d'appello di Torino ribalta la sentenza di primo grado e condanna a 6 anni di carcere Alex Pompa, il 22enne che uccise il padre per difendere la madre.

Il ritrovamento

Il corpo sul pavimento del grande salotto, avvolto in un piumone bianco, in alcuni asciugamani. Una grande ferita, profonda, violentissima all’altezza della fronte. Un colpo, o forse più d’uno, sferrato con un oggetto pesante, preso dalla casa. Forse un attrezzo da palestra.