Massacra la moglie a padellate e simula una caduta: Rosa D'Ascenzo aveva 72 anni. Arrestato il marito

di Redazione web

Choc in Lazio dove si è consumato il primo femminicidio dell'anno. Un uomo uccide la moglie a padellate e la porta già morta in ospedale. È accusato di omicidio. L'uomo sosteneva che la donna era caduta dalle scale dopo un malore. La vittima aveva 71 anni. La tragedia nel comune di Sant'Oreste, in provincia di Roma.

Cosa è successo

Una lite, parole pesanti poi l’aggressione nel tugurio sperduto nelle campagne intorno al Monte Soratte, a 50 chilometri da Roma, in cui marito e moglie vivevano in condizioni igienico-sanitarie "disastrose". Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti lui, Giulio Camilli, 74 anni, conosciuto in paese come “Capelli impicciati”, ha afferrato una padella di ferro tra gli utensili e ha ucciso a padellate la moglie, Rosa D'Ascenzo.

È stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio aggravato l'uomo di 73 anni che il Primo gennaio ha trasportato all'ospedale di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, la moglie 71enne già morta.

Le indagini

Sono scattate le indagini, eseguite dai carabinieri delle compagnie di Civita Castellana e di Bracciano e coordinate dalla Procura di Tivoli, dalle quali è emerso che si tratterebbe di femminicidio e non di una morte accidentale. Il primo nel Lazio del 2024.

Gli indizi

All'interno dell'abitazione sono state rilevate numerose tracce che hanno permesso alla Procura di formulare l'imputazione provvisoria di omicidio aggravato.

L'abitazione è stata sequestrata mentre il 73enne, sussistendo secondo la Procura il concreto pericolo di fuga, è stato sottoposto a fermo. Nessuna denuncia era stata mai presentata dalla donna.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Gennaio 2024, 08:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA