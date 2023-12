Filippo Turetta: «Giulia era solo mia, non poteva essere di altri». La strategia della difesa: omicido preterintenzionale

Durante un interrogatorio durato 9 ore, Filippo Turetta ha confessato di aver ucciso Giulia Cecchettin davanti ai magistrati, rivelando un movente ossessivo dietro questo atto efferato. «La mia Giulia era solo mia, e non poteva essere di nessuno», ha dichiarato Turetta, incapace di accettare la fine della loro relazione. La 22enne, che ha provato a scappare dal suo assassino, è stata colpita mortalmente da una coltellata sotto l'orecchio sinistro, in un attacco brutale che ha lasciato pochi attimi per qualsiasi forma di difesa.