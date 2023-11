Filippo Turetta? Per il papà «è un ragazzo che comunque è un bambino, io non lo so, sono fragili. Anche io avevo le mie crisi ma questi ragazzi mi sembra che appena gli togli qualcosa crollano oppure fanno questi atti così violenti», dice Nicola Turetta, il papà del giovane di Vigonovo reo confesso dell'omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin.