Filippo Turetta, il giallo del senso di marcia della Fiat Punto: perché si dirigeva verso sud?

Filippo Turetta, la fuga è finita ma restano alcuni misteri. La spia della benzina della sua Fiat Punto nera accesa da troppo tempo. La stanghetta ormai incollata a sinistra che non oscilla più. Le tre corsie a tratti ristrette dalle strisce gialle dei lavori in corso. E poi quei grandi cartelli azzurri con nomi lunghissimi e uno marrone, turistico, che segnala la «torre» per la produzione del sale di Bad Duerrenberg. Le immagini sono passate davanti agli occhi di Filippo Turetta, prima che l'utilitaria con la quale era in fuga da una settimana si fermasse su una corsia di emergenza dell'autostrada A9, una trentina di chilometri a est di Lipsia. Ma emergono anche dettagli poco chiari nella fuga di Turetta con la sua Fiat Punto per mezza Europa. Eccoli nel dettaglio.