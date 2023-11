Filippo Turetta trasferito in carcere ad Halle, attesa per l'estradizione. L'autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin chiarirà la dinamica dell'omicidio

L'epilogo di un caso di cronaca che ha scioccato l'Italia. La fuga di Filippo Turetta è finita. Un folle viaggio di mille chilometri finito su un'autostrada tedesca a poca distanza da Bad Durremberg, cittadina del nord della Germania vicino Lipsia dove sabato sera la polizia stradale lo ha bloccato. Nemmeno 24 ore dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Giulia Cecchettin, arriva l'arresto dell'ex fidanzato accusato di averla uccisa. La notizia è arrivata in Italia domenica mattina attorno alle 10, ma il ragazzo era già in stato di fermo dalle 22 della sera precedente. Una notizia che ha rinnovato lo choc per la famiglia della giovane di Vigonovo, con il papà Gino che proprio poco prima aveva postato un messaggio sui social: «L'amore vero non umilia, non delude non calpesta, L'amore vero non urla, non picchia, non uccide».