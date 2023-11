Filippo disabile dopo un incidente in moto, con la moglie apre una gelateria: «Il nostro sogno diventa realtà»

Una gelateria, un incidente in moto nel passato, ma soprattutto tanta determinazione. Che gusto ha l'amore? Quello della vittoria. La vittoria è quella di Filippo Bonacini e sua moglie Nicole, assistente sociale, laureata in terapia ricreativa, la cui storia inizia in America, quando i due si sono conosciuti e innamorati, diversi anni fa.

Lui paraplegico dopo un incidente in moto, ha deciso di dare una svolta alla sua vita tornando in Italia. Aprire una gelateria ha rappresentato la volontà di superare barriere e pregiudizi e, con la sua amata, ci è riuscito. Tutto questo è nella centrale via Panciroli, a Spatolata, in Reggio Emilia.

