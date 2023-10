Droga e squillo a Genova, due arresti per i festini hard: spunta il nome del vice di Toti. Lui nega: «Non ci sono mai stato»

L'imprenditore Christian Rosolani e l'architetto Alessandro Cristilli sono stati arrestati dalla squadra mobile di Genova per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. L'architetto è accusato anche di favoreggiamento della prostituzione. I due avrebbero organizzato festini a base di cocaina ed escort ai quali avrebbero partecipato, in un'occasione - come si legge nell'ordinanza di custodia cautelare - anche il vice presidente di Regione Liguria Alessandro Piana e un notaio di Saronno. I due non sono indagati.

