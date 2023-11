Aspetta l'ex fidanzata fuori dal lavoro e le getta l'acido in faccia. Dagli specchietti rotti alle minacce col cric: non era la prima volta

Nuovo episodio di violenza ai danni di una giovane donna. Gliel'aveva giurata lo scorso agosto, davanti alla caserma dei carabinieri di Erba, dove lei, 23 anni, italiana di origine marocchina, era andata per denunciare lui, l'ex fidanzato, Said Cherrah, marocchino di 25 anni, domiciliato a Broni, Pavia. Oggi si è presentato in pausa pranzo davanti al posto di lavoro di lei a Erba, nella zona industriale, l'ha attesa, e l'ha aggredita. Prima l'ha strattonata, poi le ha gettato sul viso e sul corpo dell'acido cloridrico.