Dieta Meta, Noemi perde 15 chili ma mette in guardia i fan: «Web pieno di prodotti miracolosi, ma non esistono scorciatoie»

Non si sentiva più a suo agio nella sua pelle, una sensazione che causa sofferenza e che molte persone condividono, a cui si può reagire in diversi modi, alcuni costruttivi, altri meno. Noemi ha deciso di cambiare la situazione e ha intrapreso il percorso per lei più adatto a ritrovarsi, vale a dire la "dieta Meta", acronimo per Medical Educational Transform Action.

Non si tratta del più classico mangiare meno e allenarsi di più, né di prodotti che promettono magici risultati, ma di un modo di vivere che, in generale, vuole riportarci sulla strada più giusta per noi e per il nostro corpo. In un anno e mezzo, grazie a questa dieta, la cantante è riuscita a perdere 15 chili e ha abbracciato uno stile di vita più attento e sano.

I risultati e i vari step di questo percorso sono stati spesso condivisi sui profili social, tra un più classico selfie e le parole che vogliono gettare luce sugli stratagemmi spesso usati sul web e la necessità, invece, di affidarsi a un professionista.