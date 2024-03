Dieta, il digiuno di una settimana fa bene al corpo: «Non solo dimagrimento, resetta tutto l'organismo»

Sette giorni di digiuno completo resettano tutto il corpo, con benefici per la salute che vanno al di là della semplice perdita di peso: lo afferma uno studio pubblicato sulla rivista Nature Metabolism, guidato dall'Ospedale universitario della Charité di Berlino e dall'Università Queen Mary di Londra.

Ciò non vuol dire, però, che questi stessi benefici si possano ottenere con diete come quella del digiuno intermittente, ultimamente molto popolare, che concentra i pasti in un periodo ristretto della giornata: i risultati, infatti, indicano che i cambiamenti più significativi per l'organismo si verificano soltanto dopo tre giorni di digiuno.