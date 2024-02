Il giallo di Dario De Gennaro, ucciso a Molfetta: «Il corpo e l'arma del delitto trovati in una nicchia»

Il corpo di Dario De Gennaro, il giovane di 23 anni ucciso giovedì scorso a Molfetta nel Barese, è stato avvolto da strati di cellophane e coperte e poi sistemato in una nicchia che si trova nella camera da letto nell'appartamento di via Immacolata in cui si è consumato il delitto. È uno dei dettagli emersi dalla ricostruzione dell'omicidio del 23enne che sarebbe stato compiuto da Onofrio De Pasquale, di 29 anni che ha ammesso le proprie responsabilità.