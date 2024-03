Cucinare sui fornelli a gas nasconde un rischio invisibile: le conseguenze mortali per la salute

Cucinare su un fornello a gas in una casa non troppo grande è 100 volte più mortale che lasciare l’auto accesa in garage. Il dato è emerso da un nuovo studio della Purdue University dell'Indiana, che ha condotto la ricerca utilizzando un laboratorio che riproduceva una “tiny house” (casa piccola) dotato di sofisticati sensori per monitorare la qualità dell'aria. Questa configurazione ha permesso ai ricercatori di osservare da vicino l’impatto della cucina con fornelli a gas sulla qualità dell’aria interna. I risultati indicano che la cottura potrebbe portare alla deposizione da 10 a 1 trilione di nanoparticelle nelle vie aeree di una persona e nella regione tracheobronchiale dei polmoni.