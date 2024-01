Gas e luce, Roma è la città più cara, Milano la più economica. Quanto costano le bollette

Quali sono le città con i costi delle bollette più care? Se vivete nella capitale allora questa notizia non vi piacerà, al contrario se siete residenti nel capoluogo lombardo i costi sono dalla vostra parte. Fra le tre grandi città di Nord, Centro e Sud, cioè Milano, Roma e Bari, la Capitale è quella dove le bollette del gas sono più care.

Segue il capoluogo pugliese, mentre nel capoluogo lombardo ci sono le bollette più leggere. Sia per la luce che per il gas, al momento i contratti a prezzo variabile sono più convenienti di quelli a prezzo fisso, e le tariffe del mercato tutelato sono allineate con le migliori a prezzo variabile del mercato libero.

Bollette: il quadro delle Penisola

Lo rivela il primo rapporto quindicinale sui prezzi di luce e gas in Italia di Assium-Consumerismo, basato sui dati del Portale delle Offerte dell'Arera, l'autorità pubblica per l'energia. Per quanto riguarda il metano, il rapporto prende in considerazione la famiglia media che consuma 1.400 metri cubi all'anno.