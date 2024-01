Gas, quale tariffa scegliere? «A Roma le bollette più care». Prezzo fisso e variabile, mercato libero e tutelato LA GUIDA

La bolletta del gas, da ormai almeno un paio di anni, è diventata un grosso problema per le famiglie italiane, costrette a pagare centinaia di euro soprattutto nei mesi invernali. Oggi il Codacons, che ha preso in esame le migliori offerte degli operatori sul comparatore del sito di Arera, considerando il consumo medio di una famiglia "tipo" pari a 1.400 metri cubi annui, giunge a conclusioni decisamente interessanti. Così come Assoutenti, che traccia la mappa delle bollette del gas, con Roma che detiene lo scettro di città con le bollette più care.