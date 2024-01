«Ecco i miei 6 consigli per non perdere i capelli»

La dottoressa Neera Nathan, dermatologa e chirurgo della pelle, ha condiviso su TikTok sei pratiche che non applicherebbe mai ai suoi capelli per mantenere il cuoio capelluto sano e favorire la crescita dei capelli. Mentre alcuni consigli erano già noti, come evitare trattamenti aggressivi che includono la formaldeide (composto organico in fase di vapore, caratterizzato da un odore pungente), altri suggerimenti hanno lasciato gli utenti perplessi.

«Se hai seguito il mio percorso, sai che ho lottato contro la perdita di capelli. Ecco le cose che non farei mai per mantenere sano il cuoio capelluto e promuovere la crescita dei capelli», ha cominciato a spiegare l'esperta ai suoi 96mila follower su TikTok.