Claudia Gerini: «Quando stavo con Carlo Verdone la mia vita era disordinata. L'amore con Riccardo Sangiuliano è nato ballando»

L'amore nella vita di Claudia Gerini ha un ruolo da protagonista. L'attrice mette al primo posto le figlie e gli amici, e mentre non ha in mente la descrizione di un uomo ideale, sa che "l'amore per sempre" esiste. Non è stato quello con il manager Alessandro Enginoli, padre della sua prima figlia, né con Federico Zampaglione, papà della seconda. Chissà che non sia la volta buona con Riccardo Sangiuliano, l'ultimo partner con cui si frequenta da sei mesi. Di sicuro, non lo è stata con Carlo Verdone, al quale oggi lo lega un'amicizia profonda.





Mai stata lasciata

«L’amore, quello sano, è qualcosa che ti fa essere migliore. E i brividi che dà, la contentezza che provi, la sensazione di non vedere l’ora di raccontare qualcosa alla persona che ami sono gli stessi a tutte le età»: è una Claudia Gerini profondamente entusiasta della vita quella che ha parlato d'amore e amori in un'intervista al Corriere della Sera. Non che non le siano capitate esperienze sbagliate, ma è sempre riuscita a riconoscerle in tempo grazie a un amor proprio innato che si è rafforzato diventando madre: «Sono sempre stata attenta a non farmi male, forse perché sono sempre stata abituata ad avere una responsabilità professionale».

Il primo findanzato lo ha avuto a 16 anni, è stata sempre brava a schivare egocentrici e narcisisti che non sarebbero stati felici della sua carriera, non è mai stata lasciata (ma in compenso ha sempre lasciato lei) ma ha tradito quando la relazione era diventata "stanca".