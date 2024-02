Inquinamento dell'aria, le città in cui si respira peggio: Frosinone al primo posto, Treviso e Torino sul podio. La classifica di Legambiente

L'Italia non se la passa bene per quanto riguarda l'ambiente e l'inquinamento. Ma questa non è una sorpresa, ciò invece che è emerso dall'ultimo rapporto «Mal’Aria» di Legambiente è sconcertante: nella classifica tra le città più inquinate c'è Frosinone, Lazio. Niente Pianura Padana, come in molti pensano.

Come ogni anno, il rapporto di Legambiente fa il punto sull’inquinamento atmosferico nelle città italiane. C'è una costante che si ripete da anni: chi abita in città respira per almeno due mesi all’anno una pericolosa concentrazione di veleni. Nel dettaglio parliamo di microparticelle come PM10 e PM2,5 e gas come biossido di azoto (NO2) e ozono (03).