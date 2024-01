Chiara Ferragni, decine di richieste di risarcimento da chi ha comprato i pandori: «Traditi e truffati». Il Codacons: danni per 1,65 milioni

Il Codacons guida la rivolta contro Chiara Ferragni. L'associazione per i consumatori, che ha presentato esposti contro l'influencer in decine di Procure in tutta Italia, avrebbe ricevuto una valanga di mail di persone che hanno acquistato il pandoro della discordia e che adesso bramano giustizia.

Se fosse confermata l'accusa di truffa aggravata, non sarebbe comunque necessaria la querela di parte e la procura Potrebbe procedere d’ufficio.