Dopo Balocco, anche Chiara Ferragni ha impugnato il provvedimento dell'Agcom per la campagna di beneficenza associata ai pandori. L'influencer ha depositato il ricorso al Tar del Lazio per chiedere l'annullamento della multa da un milione di euro, con l'accusa di aver preso parte a una pubblicità ingannevole per i consumatori.