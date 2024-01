«Cercasi ingegneri uomini, ci sono già troppe donne»: l'annuncio del Comune di Siena diventa un caso

Cercasi ingegnere di sesso maschile per rispetto delle pari opportunità. Il curioso caso arriva dal Comune di Siena dove proprio oggi scade un bando per l'assunzione di un funzionario ad alta qualificazione, 121 quelli attualmente assunti di cui 81 donne e 40 uomini, e in cui si specifica che, a parità di titoli e meriti, "si applica il titolo di preferenza in favore dei candidati appartenenti al genere maschile".