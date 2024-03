Campionessa di scherma stuprata, chi sono gli atleti indagati: Emanuele Nardella e Lapo Jacopo Pucci

Sono due gli atleti indagati dopo la denuncia di stupro da parte di schermitrice della Federazione uzbeka di 17 anni. Si tratta di Emanuele Nardella, 21 anni, e Lapo Jacopo Pucci di 19 anni, juniores italiana di scherma. Le presunte violenze sarebbero avvenute a Chianciano Terme (Siena), nella notte tra il 4 ed il 5 agosto 2023, durante un ritiro.

I due atleti sono indagati dalla procura di Siena con l'accusa di violenza di gruppo aggravata dalla minore età della vittima. Un terzo schermidore, minorenne, non risulta al momento indagato. Per i due giovani campioni accusati dalla campionessa uzbeka la procura «ha valutato di non procedere con la richiesta di misure cautelari non ravvisandone i presupposti».