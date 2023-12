Celine Dion, la sorella parla della malattia: «Non ha più il controllo dei muscoli ma si impegna, vuole tornare sul palco»

Celine Dion sta sempre peggio. La cantante, purtroppo, è affetta dalla sindrome della persona rigida, vale a dire un disturbo neurologico che ha un grave impatto sulla mobilità. Al momento, come racconta la sorella maggiore Claudette, «non ha più il controllo sui suoi muscoli».

Un anno dopo che la cantante di My Heart Will Go On è stata costretta a cancellare il suo tour mondiale, giusto lo scorso dicembre, sua sorella ha confessato che, nonostante la voglia innegabile di calcare di nuovo il palco, potrebbe passare un po' di tempo prima che Celine, 55 anni, possa permettersi di tornare.