C'è posta per te si ferma sabato 10 febbraio (finale di Sanremo). Pier Silvio Berlusconi: «Mai fatta nessuna offerta ad Amadeus»

C'è posta per te sabato 10 febbraio non andrà in onda, in concomitanza con la serata finale di Sanremo2024. È Pier Silvio Berlusconi a spiegare che Mediaset non farà controprogrammazione contro il Festival e lo dice rispondendo con una battuta a Fiorello: «Con tutto il rispetto per una fiction turca fatta molto bene, di solito la usiamo in day time, dopo Terra Amara ci sono solo le barre». Queste le parole dell'ad di Mediset a Fiorello che lo aveva tirato in ballo nel suo programma Viva Rai2.

Fiorello all'attacco

Il conduttore e comico aveva lanciato un appello a non fare controprogrammazione al festival di Sanremo: «Avevi fatto una promessa - si era rivolto lo showman a Berlusconi -. Avevi detto che non avresti riprogrammato il Festival di Sanremo e invece l'hai fatto. Hai spostato la De Filippi e messo Terra Amara».

Mediaset ha deciso di lasciare campo libero a Sanremo durante la finale di sabato. Il programma di Maria De Filippi si sarebbe scontrato con il programma più visto d'Italia, rischiando di fare brutte figure. Al suo posto Terra Amara, una fiction turca solitamente in onda durante la giornata.

Amadeus a Mediaset?

Durante una conferenza stampa, Pier Silvio Berlusconi ha risposto ad alcune domande sul futuro dell'attuale direttore artistico di Sarenmo.

Amadeus l'ho sentito e lo sento, ma non c'è nessuna offerta e non abbiamo mai parlato di un suo arrivo a Mediaset». Lo afferma Pier Silvio Berlusconi. «È un pezzo importantissimo della Rai, non c'è nessuna offerta», aggiunge l'amministratore delegato di Mfe-Mediaset rispondendo una domanda in un incontro con la stampa sullo sviluppo digitale del gruppo.

Pier Silvio Berlusconi sul governo: «Ho un'opinione positiva su ciò che è stato fatto»

«Ho un'opinione positiva su ciò che è stato fatto»: così Piersilvio Berlusconi, ad del gruppo Mediaset, ha commentato l'operato del governo Meloni in un incontro con la stampa.

«Cosa potrebbero fare in più? Dal nostro punto di vista una maggior attenzione alla tutela dei campioni nazionali ed europei, che vuole dire anche stabilire regole più precise per i giganti del web, questo è un passo indispensabile verso dove l'Europa deve andare, penso che avere campioni europei in termini di aziende possa essere una risposta importantissima per rafforzare l'Europa».

Berlusconi jr in politica

«La mia posizione non è cambiata rispetto a quanto ho detto poco dopo la scomparsa di mio papà. Vero è che mi tirano sempre in ballo, non solo sulla stampa ma anche personalmente mi tirano continuamente in ballo». Così l'a.d. di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, replica a chi gli chiede se possa valutare una discesa in campo in politica. «Oggi penso e spero che Forza Italia possa fare un buon lavoro - ha aggiunto -. Tajani è la persona giusta e ha una leaderhsip basata su una qualità secondo me importantissima che è la serietà».

«Non si tratta di sostituire la leadership di mio padre, che è impossibile - ha proseguito Pier Silvio Berlusconi -, ma creare le condizioni perché ci sia una squadra che porti avanti ciò che mio padre ha creato». La squadra, ha concluso, «già oggi ha persone di esperienza e qualità, secondo me va arricchita anche con persone giovani che possano avere una crescita».