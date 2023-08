Carta acquisti 2023, nuove assegnazioni in 638 Comuni: quali sono e chi può ottenerla

Carta acquisti 2023. Nuove assegnazioni in arrivo per la "Dedicata a te" del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Dopo la pubblicazione delle graduatorie finale dei beneficiari a luglio, restano ancora disponibili e da essegnare altre 5.520 card per gli acquisti alimentari.

Carta acquisti, cosa si può comprare e cosa no: «Carne e pesce fresco sì, niente birra o vino e marmellata»

Le carte da riassegnare interessano 638 Comuni. Tra questi non sono ricompresi quelli che hanno provveduto ad annullare alcune carte a seguito della pubblicazione delle graduatorie finali. Tempi e modalità di erogazione sono contenuti in una circolare Inps del 24 agosto.