Carlo e il tumore: «La visita in Australia è confermata. Sarà il primo viaggio del 2024 del re»

Il cancro non ferma del tutto le attività di Re Carlo III. L'Australia si sta preparando ad una possibile visita del sovrano della regina Camilla nella seconda metà del 2024. Il viaggio era già previsto, ma molti si chiedevano se fosse rimasto in agenda dopo l'annuncio della malattia. Il premier australiano Anthony Albanese ha confermato che i preparativi per l'arrivo del re sono iniziati. Anche se non vi è ancora una conferma definitiva e le date non sono state fissate, le sue parole sembrano volte a rassicurare il pubblico sulla salute di Carlo.

