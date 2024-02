Carlo, Antonio Caprarica: «Farà di tutto per non abdicare, William è al suo fianco»

Quello che sta attraversando la Royal Family in questo momento, non è un periodo facile: prima, l'intervento improvviso all'addome di Kate, poi, la diagnosi di tumore alla pelle a Sarah Ferguson e, infine, l'operazione alla prostata e, poi, la scoperta del cancro di Re Carlo III. Sono ore di preoccupazione a Buckingham Palace, anche se, da Palazzo tutti assicurano che il sovrano sta bene e che, comunque, i medici hanno diagnosticato il male in tempo. Tuttavia, c'è già chi comincia a pensare al futuro della monarchia inglese ed è, quindi, inevitabile che il pensiero vada direttamente al principe William.

Re Carlo abdicherà e lascerà il trono al suo primo figlio?

L'esperto reale Antonio Caprarica non è così convinto di questo e il motivo è presto detto.