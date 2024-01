«Ho rubato il cane a mia sorella perché lei ha venduto il mio cucciolo a un'altra famiglia mentre ero in vacanza: ho sbagliato?»

L'affetto che si prova nei confronti dei propri animali domestici non dovrebbe mai essere sottovalutato da chi, magari, non è mai riuscito a costruire un rapporto con un amico a quattro zampe, sia perché non è mai stato interessato o perché, magari, non ha mai potuto tenerne uno. L'incapacità di comprendere il sentimento di qualcuno nei confronti del proprio cagnolino, per esempio, può portare a dire o fare qualcosa di sbagliato, senza tenere in considerazione la sofferenza che si causa.

Una donna ha vissuto una situazione simile e ha raccontato su Reddit la terribile storia di come ha perso il suo cucciolo di soli sei mesi a causa della decisione di sua sorella di venderlo perché aveva urgente bisogno di soldi, per poi inventare una bugia che coprisse la malefatta. La situazione, però, è degenerata ancor di più quando la donna ha scoperto il segreto...