«Faccio la cameriera, un tavolo da sette persone ha lasciato solo 2 euro di mancia». La rabbia di Natalina: è inaccettabile

Il piacere di gustare un pasto al ristorante, specialmente se in compagnia dei propri amici e affetti, è una di quelle esperienze che hanno il potere di cambiare completamente la direzione del proprio umore e della giornata, sia in positivo... che in negativo. Tuttavia, se ciò è vero per il cliente, si può dire lo stesso per tutti quei lavoratori che che ci permettono di godere di quell'esperienza, vale a dire cuochi, camerieri e tutto lo staff del locale.

In particolare, mentre il cuoco si muove nel regno chiuso della cucina, con le sue regole e le sue difficoltà, il cameriere deve fare attenzione agli ostacoli dispersi tra i tavoli, molti dei quali piazzati proprio da clienti particolarmente esigenti o semplicemente maleducati.

Natalina ha servito un tavolo di sette persone per un'ora e mezza oltre il proprio turno di lavoro e ciò che ha trovato, dopo che i clienti hanno pagato e se ne sono andati, sono due miseri euro di mancia su un conto da 120. La frustrazione l'ha spinta a entrare in macchina e registrare il suo sfogo, per poi pubblicarlo su TikTok e chiedere a gran voce un cambiamento.