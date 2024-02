C'è Posta per Te, Maria Grazia e Raffaella incontrano il papà (per la prima volta) dopo 50 anni: «Ci sentiamo abbandonate e arrabbiate»

La storia di Maria Grazia e Raffaella da Lecce, che si sono rivolte a C'è Posta per Te per ritrovare il loro papà, ha tenuto incollati alla televisione milioni di telespettatori. Le due signore non avevano mai conosciuto il genitore, di nome Renato, perché 50 anni prima, qualche anno dopo la loro nascita, aveva abbandonato la famiglia, lasciando moglie e figlie ancora molto piccole.

L'uomo se ne andò di casa perché, anche se era sposato, avrebbe comunque voluto frequentare altre persone, almeno questa è la versione raccontata da Maria Grazia e Raffaella che hanno contattato gli autori del programma di Maria De Filippi.

Papà Renato, invece, ha spiegato che per un malinteso, suo suocero e suo cognato avevano creduto che lui avesse l'amante e avevano cominciato a rincorrerlo armati. Quindi, lui riuscì a rifugiarsi a casa della madre che, però, gli disse che avrebbe rischiato grosso a ritornare dalla moglie e per questo gli consigliò di partire per la Svizzera dove avrebbe potuto vivere con un cugino. Renato partì.