Bonus trasporti 1 novembre, click day per avere 60 euro: come richiederlo (e chi può fare domanda)

Bonus Trasporti. È partito alle 8 il click-day per ottenerlo. Dopo pochi minuti sul sito del ministero del Lavoro sono già tantissimi gli accessi per presentare la domanda. Circa 30mila utenti con un'attesa stimata di circa un'ora.

Sul sito si legge: «Ora sei in coda per richiedere il bonus trasporti. Quando sarà il tuo turno, potrai effettuare la richiesta. Nel frattempo, prepara i dati anagrafici del richiedente e del beneficiario».

L'ammontare stanziato per la proroga della misura è pari a 35 milioni di euro e serve a finanziare con una somma di 60 euro l'accesso al trasporto pubblico per le fasce della popolazione con reddito più basso. Il successo della misura, istituta con il Dl Aiuti durante il governo di Mario Draghi, ha spinto anche l'esecutivo di Giorgia Meloni a rinnovarla.

Come funziona

Il click day è scattato alle 8 del mattino del primo novembre: possono accedervi coloro che hanno dichiarato un reddito inferiore ai 20mila euro annui. Essendo un contributo con un fondo limitato, le domande sono normalmente di molto superiori al budget stanziato. Per questo occorre mettersi in coda quanto prima: solo alcuni "fortunati" potranno accaparrarsi il contributo di 60 euro al mese, previsto per l’acquisto di biglietti e abbonamenti nel trasporto pubblico locale. I mezzi su cui è possibile far valere il bonus sono vari: da autobus, filobus e tram, fino a treni regionali, corse intercity, ma anche (per Trenitalia) Frecciarossa e Frecciargento.

Come richiederlo: i passi

Per poter ottenere il bonus è necessario collegarsi sul portale online del ministero del Lavoro (lavoro.gov.it). L'accesso andrà fatto con le credenziali Spid oppure con la Carta d’identità elettronica. Una volta dentro, occorrerà inserire il codice fiscale del beneficiario (necessario per distinguere se la misura va erogata a favore di eventuali figli minorenni a carico) e spuntare la casella Isee. Poi, dopo aver controllato i dati, basterà inviare la domanda.