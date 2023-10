Manovra, c'è l'intesa: ritocco sugli affitti brevi, tagli alle pensioni, nodo sul canone Rai. Parola al Parlamento

Maggioranza compatta e avanti tutta verso una rapida approvazione della legge di bilancio in Parlamento. Il vertice di ieri sembra aver appianato le divergenze interne alla coalizione di centrodestra tanto che il patto prevede che non verranno presentati emendamenti al testo finalmente pronto per arrivare in aula. Dopo giorni trascorsi fra richieste, rivendicazioni e modifiche il governo può tirare un sospiro di sollievo. «Con le risorse disponibili abbiamo fatto il possibile» avrebbe detto la premier Giorgia Meloni ai suoi, chiedendo di mantenere una linea comune, senza prestare il fianco a divisioni, in vista del percorso parlamentare che attende la legge di bilancio, con le opposizioni già sul piede di guerra.

