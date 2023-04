Bonus revisione auto 2023, al via le domande: accredito direttamente sul conto corrente. Le domande e come ottenerlo

Al via le domande per il bonus revisione auto. Inizialmente la misura era prevista per chi aveva sottoposto il proprio mezzo a revisione tra novembre e dicembre 2021, poi però il rimborso è stato esteso anche a quelle effettuate nel 2022 e dal 3 aprile a quelle eseguite nel 2023. L'incentivo nasce da quando due anni fa è scattato l'aumento dei costi della revisione auto nei centri autorizzati: dai 66,88 euro a 78,85 come conseguenza del rincaro di 9,95 euro della tariffa ministeriale (da 45,00 a 54,95 euro), al netto dell’IVA al 22% e di altre spese che hanno portato l’effettivo rialzo a +11,87 euro. Come contrappasso del provvedimento, nella stessa legge è stata disposta l'erogazione del buono di 9,95 euro per recuperare parte della spesa maggiorata.

