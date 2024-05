Camila Giorgi, dove è la tennista? Dai telefoni staccati all'antidoping e la fuga all'estero: «Ora posso andare al parco di Harry Potter»

di Redazione web

Potremmo aver perso, come tennista, Camila Giorgi senza nemmeno accorgercene. Il suo ritiro è avvolto in un silenzio misterioso. Emergono nuovi elementi che creano non pochi interrogativi ai fan della giocatrice e agli appassionati di tennis. La tennista ha dato l'addio al tennis a 32 anni. L'ultima storia pubblicata sul suo profilo Instagram la vede indossare un abitino di pizzo scollato con roselline. Ma fuori dal digitale, si sono perse le tracce dell'ex tennista.



Cancellata dal protocollo antidoping

La marchigiana di Macerata, prima ancora di comunicare la volontà di smettere alla Wta - il circuito professionistico femminile - si è cancellata dal protocollo antidoping. Ma non solo: il file (pubblico) dell'ente responsabile dell’integrità del tennis - Itia si occupa di sostanze proibite e scommess - è pubblico ed è grazie a questo che si è scoperto che la tennista in attività dal 7 maggio. Se non fosse per quel documento, di Camila non si saprebbe niente, in un silenzio assordante.

Attonita, la Wta l’ha cercata per un commento, scrive il Corriere, trovando telefoni staccati (il suo, quello del padre, quelli dei fratelli Leandro e Amadeus), un messaggio vago e sibillino (Camila farà sapere qualcosa di sé non prima del Roland Garros, forse) e l’eco di un’indiscrezione che la vorrebbe trasferita precipitosamente all’estero per problemi in Italia.

Le certificazione Covid

Di certamente vero, agli atti, c’è il recente rinvio a giudizio da parte della Procura di Vicenza per la questione delle false certificazioni Covid.

L'espatrio

Espatriata per scelta o necessità, questo sembra essere il capolinea di una giocatrice piena di qualità inespresse, n. 26 come miglior classifica, un Master 1000 (Montreal 2021) e i quarti di finale a Wimbledon (2018) come zenith, la fiducia cieca nelle doti da coach del padre, un reduce della guerra delle Falkland con idee tutte sue su preparazione, tattica e tecnica, follia e carisma sotto la stessa chioma spettinata, capace di tenere insieme la famiglia Giorgi in seguito al lutto più terribile: la morte a 23 anni della sorella maggiore Antonella in un incidente stradale a Parigi.

«Vado a Hogwarts»

Alle poche colleghe con cui parlava aveva rivelato l’intenzione di lasciare il tennis per un futuro nella moda, la svogliatezza degli ultimi mesi era evidente, però nessuno pensava a un epilogo così, pieno di fretta e sospetti. Sconfitta da Swiatek, sorrideva, quasi liberata: «Finalmente posso andare a Orlando al parco di Harry Potter» aveva detto. Che la tennista sia a Diagon Alley?

