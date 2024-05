Internazionali, i risultati in diretta. Cobolli fuori con Korda, Darderi batte Navone e va al terzo turno: «Un sogno»

Nove italiani in campo, e i grandi big, da Djokovic e Zverev a Sabalenka e Jabeur. È particolarmente ricco il menu del venerdì in singolare per il secondo turno degli Internazionali BNL d'Italia al Foro Italico.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Maggio 2024, 17:44

