Stefania ha provato a salvare i tre figli, la stufa accesa perché il riscaldamento non funzionava. «Quei bimbi la gioia del palazzo»

Stefania avrebbe provato a salvare i suoi bambini dalla fuga di monossido di carbonio che è stata fatale per lei, la piccola Giorgia Alejandra e per i gemelli Giulia Maria e Mattia Stefano. La mamma si sarebbe resa conto dell'odore acre e avrebbe provato a raggiungere la finestra, nel disperato tentativo di evitare la tragedia. A ricostruire gli ultimi istanti prima dell'incendio nella palazzina in via Bertocchi a Bologna è il vice questore aggiunto Luca Fiorini: «Da come abbiamo rinvenuto i corpi pensiamo che abbia tentato di dare aiuto ai bambini». Stefania accanto alla finestra, i gemelli a terra. Solo il gatto, adottato di recente, è riuscito a scappare.