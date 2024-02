Belen Rodriguez, il messaggio misterioso: «Amore, protezione e prevenzione». Ecco il significato

Belen Rodriguez è da poco tornata in Italia dopo il suo soggiorno a Dubai, dove è stata nei giorni scorsi. La showgirl argentina non ha svelato il motivo per cui si trovava nel Paese arabo ma, viste le sue storie social, si pensa per impegni di lavoro. Belen, prima di partire per l'Emirato si era concessa una breve vacanza anche in Scozia dove ha potuto visitare castelli e paesaggi che l'hanno lasciata più volte senza fiato, senza contare poi, che si è potuta concentrare nella stesura delle sue poesie. Comunque sia, ora, Belen è a Milano e, qualche ora fa, ha pubblicato su Instagram una serie di nuove foto in cui mostra ciò che per lei è davvero importante nella vita: l'amore, la protezione e la prevenzione.