Bambino di 9 anni abbandonato a casa per 2 anni, sopravvive rubando il cibo dai vicini: la mamma era andata a vivere dal compagno

Un bambino di 9 anni ha vissuto da solo in un appartamento di Nersac, a ovest di Angoulême, in Francia, tra il 2020 e il 2022. Sua mamma, come riportato nel rapporto del tribunale di Charente Libre, è stata accusata di abbandono di minore e condannata a sei mesi di detenzione.

La 36enne aveva la custodia del bambino, ma viveva a pochi chilometri da Narsac con il suo compagno. I vicini, che occasionalmente gli portavano il cibo, hanno alla fine lanciato l'allarme, riporta Le Parisien.