Bambina scomparsa a Firenze, continuano le ricerche: «Nessun riscontro sulle persone indicate dalla mamma»

Proseguono le ricerche a Firenze della piccola Kata, la bimba di 5 anni scomparsa il 10 giugno da un ex hotel occupato di via Maragliano. Nella notte alle attività delle forze dell'ordine si sono aggiunte quelle dei volontari coordinati dalla protezione civile, che l'hanno cercata in alcune zone della città.

La mamma al Tg1: «Ho detto ai carabinieri chi può averla presa». Cosa sappiamo

Bambina scomparsa, la mamma ha un malore. Tutte le ipotesi aperte, anche il rapimento