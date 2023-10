La tempesta Badet colpisce il nord Europa: piogge record in Danimarca e Scozia, almeno 3 morti. Il maltempo in arrivo in Italia

La tempesta Badet è in transito in Nord Europa. Gravi danni in Danimarca e la parte meridionale della Svezia (tre vittime, secondo il Time). Si segnalano allagamenti in abitazioni e strade sommerse. Secondo gli esperti, per la Danimarca è la peggiore tempesta degli ultimi 100 anni. Nelle ultime 24 ore, in alcune parti del Paese sono caduti oltre 200 cm di pioggia, come riportato dal servizio meteorologico danese. Atteso maltempo e un calo delle temperature anche in Italia.

