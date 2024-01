Arnold Schwarzenegger fermato alla dogana: «Orologio non dichiarato». Costretto a pagare una cifra da capogiro

Arnold Schwarzenegger, l'icona di Hollywood ed ex governatore della California, è stato protagonista di una disavventura all'aeroporto di Monaco, ma stavolta non in un film. L'attore è stato fermato oggi 17 gennaio dalla dogana per non aver dichiarato un orologio di lusso. Il portavoce delle dogane ha confermato l'incidente, affermando che è stato avviato un procedimento fiscale nei confronti dell'ex campione di bodybuilding.

È stato il giornale Bild il primo a dare la notizia del fermo di Schwarzy. «Se un bene rimane nella Ue, bisogna pagare le tasse e la dogana, questa regola si applica a tutti», ha detto il portavoce, precisando che la procedura «richiederà un po' di tempo». Secondo il quotidiano, Schwarzenegger era diretto in Austria per partecipare ad un'asta di beneficenza per iniziative sulla crisi climatica ed assistere alla gara Hahnenkamm a Kitzbühel.