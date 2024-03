Antonella Di Massa, la pista dell'omicidio: «Aspettava qualcuno, nell'ultimo video fuggiva». Il mistero di Ischia lungo 10 giorni

Il ritrovamento del corpo non ha fatto che infittire il mistero sulla scomparsa - prima - e sulla morte - poi - di Antonella Di Massa. Il cadavere della 51enne è stato rinvenuto nel pomeriggio di mercoledì 28 febbraio in un aranceto di Succhivo, a Ischia, dagli inviati della trasmissione Chi l'ha visto?. Apparentemente nessun segno di violenza, ma un esame più attento ha portato alla luce delle ecchimosi compatibili con una caduta, ma anche con un'aggressione. Omicidio o suicidio? La Procura non esclude alcuna ipotesi mentre attende i risultati dell'autopsia, ma dalle testimonianze raccolte nella piccola frazione di Serrara Fontana, dove Antonella è stata vista viva per l'ultima volta, gettano contorni inquietanti sugli ultimi giorni della donna: fuggiva da qualcuno o qualcosa? Perché si è allontanata da casa? Dove è stata nei dieci giorni che separano la scomparsa dal ritrovamento del corpo, il cui decesso è stato stabilito sia avvenuto solo 24 ore prima?