​Antonella Di Massa, la morte è un giallo: «Strane ecchimosi e una bottiglia di antigelo». Nessuna ipotesi esclusa

Una morte avvolta nel mistero. Ecchimosi sul corpo e, lì vicino, forse in mano, una lattina o bottiglia di liquido antigelo per automobili. È su questi elementi – in attesa dell'autopsia – che si stanno concentrando le indagini sulla morte di Antonella Di Massa, la 51enne di Ischia allontanatasi da casa il 17 febbraio e trovata senza vita mercoledì 28 febbraio dagli inviati di Chi l'ha visto? in un terreno incolto a circa trecento metri da dove aveva lasciato la sua auto.