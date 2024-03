Antonella Di Massa, il mistero del tubicino di gomma attorno al collo. Prima di sparire ha lasciato un biglietto

Si infittisce il mistero sulla morte di Antonella Di Massa, la donna di 51 anni trovata morta a Ischia dagli inviati di Chi l'ha visto? a dieci giorni dalla scomparsa, a una distanza di 20 chilometri da casa, in località Succhivo dell'isola verde. Mentre la procura di Napoli non esclude alcuna pista, dall'omicidio al suicidio, in attesa dell'esito dell'autopsia, spunta un nuovo dettaglio.

Attorno al collo della mamma di due ragazze che vanno all'università è stato trovato un tubicino di gomma che assomiglia a un cappio, mentre un sacchetto di plastica nera ne ricopriva la testa. Due elementi che accrediterebbero la pista del suicidio, ma che potrebbero anche essere una messinscena per depistare le indagini da un caso di omicidio: sul collo della donna non sono stati trovati lividi che potrebbero far pensare a una morte per soffocamento.